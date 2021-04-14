Восьмилетняя девочка вытащила подругу из полыньи под Новосибирском

Новосибирск, 14 апреля. Ученица второго класса Диана Акушко спасла подругу, провалившуюся под лед на озере в городе Оби.

Как рассказали ФАН в ГУ МЧС по Новосибирской области, это случилось днем 7 апреля. Подруги возвращались из школы по тропинке через озеро.

«Настя наступила на тонкий лед и провалилась в ледяную воду с головой. Диана сразу же бросила свои вещи на землю, ползком на животе приблизилась к краю водоема и протянула руку подруге. Отважная школьница смогла самостоятельно вытащить из ледяной воды одноклассницу в тяжелой мокрой одежде и большим ранцем на спине», — рассказали ФАН в пресс-службе ведомства.

Сразу после происшествия Диана отвела Настю в больницу, а сама пришла домой и расплакалась.

«Диана вернулась из школы мокрая, заплаканная, с полными сапогами воды. Толком ничего не рассказывает, только плачет, ручонки трясутся и лишь повторяет: «Мама, Настя чуть не утонула». Чуть позже мне позвонила мама Насти и подтвердила – девочка действительно провалилась в воду с головой. Как Дианка ее вытащила, я даже не понимаю! Спрашиваю у дочери: «Ты почему не кричала «Помогите!»? Диана ответила, что там были люди, они видели это, но к детям никто так и не подошел», — рассказала мама смелой девочки.

В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области сообщили, что рассматривают вопрос о награждении отважной школьницы.

Напомним, ранее в Новосибирской области за мужество и спасении людей наградили инспекторов ГИБДД. Благодарность получили старший лейтенант Алексей Толстыкин и лейтенант Константин Нестеренко. Героями они стали ночью 14 марта в Верх-Туле. Во время своего дежурства на автодороге они первыми заметили разрастающийся пожар и вывели из горящего дома четверых маленьких детей и двух женщин.