Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Восьмилетняя девочка вытащила подругу из полыньи под Новосибирском

Под Новосибирском восьмилетняя девочка вытащила подругу из полыньиНовосибирск, 14 апреля. Ученица второго класса Диана Акушко спасла подругу, провалившуюся под лед на озере в городе Оби.

Как рассказали ФАН в ГУ МЧС по Новосибирской области, это случилось днем 7 апреля. Подруги возвращались из школы по тропинке через озеро.

«Настя наступила на тонкий лед и провалилась в ледяную воду с головой. Диана сразу же бросила свои вещи на землю, ползком на животе приблизилась к краю водоема и протянула руку подруге. Отважная школьница смогла самостоятельно вытащить из ледяной воды одноклассницу в тяжелой мокрой одежде и большим ранцем на спине», — рассказали ФАН в пресс-службе ведомства.

Под Новосибирском восьмилетняя девочка вытащила подругу из полыньиСразу после происшествия Диана отвела Настю в больницу, а сама пришла домой и расплакалась.

«Диана вернулась из школы мокрая, заплаканная, с полными сапогами воды. Толком ничего не рассказывает, только плачет, ручонки трясутся и лишь повторяет: «Мама, Настя чуть не утонула». Чуть позже мне позвонила мама Насти и подтвердила – девочка действительно провалилась в воду с головой. Как Дианка ее вытащила, я даже не понимаю! Спрашиваю у дочери: «Ты почему не кричала «Помогите!»? Диана ответила, что там были люди, они видели это, но к детям никто так и не подошел», — рассказала мама смелой девочки.

В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области сообщили, что рассматривают вопрос о награждении отважной школьницы.

Напомним, ранее в Новосибирской области за мужество и спасении людей наградили инспекторов ГИБДД. Благодарность получили старший лейтенант Алексей Толстыкин и лейтенант Константин Нестеренко. Героями они стали ночью 14 марта в Верх-Туле. Во время своего дежурства на автодороге они первыми заметили разрастающийся пожар и вывели из горящего дома четверых маленьких детей и двух женщин.

Новости партнеров