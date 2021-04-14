600 человек эвакуировано из общежития новосибирского университета из-за пожара

Новосибирск, 14 апреля. Пожар произошел в одной из комнат общежития Новосибирского государственного технического университета в Ленинском районе.

Как сообщили ФАН в ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о возгорании в здании на улице Блюхера поступило в службу спасения около 6:48 по местному времени.

«По прибытии из окон на четвертом этаже шел дым. В течение 14 минут сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. Из общежития самостоятельно эвакуировались 600 человек. Пострадавших нет», — рассказали ФАН в МЧС.

По данным ведомства, в помещении загорелись домашние вещи и бытовая техника, площадь пожара составила 1,5 кв. м. Обстоятельства и причины происшествия уточняются.

Напомним, ранее, разбирая завалы после пожара в пустом доме на улице Титова, спасатели нашли тело мертвого мужчины. Крупный пожар произошел в частном секторе 9 апреля.