За выезд на встречку ГИБДД оштрафовало свадебный кортеж в Новосибирске

Новосибирск, 13 апреля. Четыре водителя свадебного кортежа получили 5-тысячные штрафы за езду по встречной полосе в левобережной части города.

Госавтоинспекция города Новосибирска установила личности всех водителей скандальной свадебной процессии, устроившей дорожный переполох на улице Сибиряков Гвардейцев днем 11 апреля.

Инцидент с кортежем запечатлели очевидцы. На кадры новосибирцев попало несколько украшенных автомобилей с шумной компанией мужчин внутри. Они ехали по встречной полосе, высунувшись из окон, и громко кричали прохожим.

Видеоролик с массовым нарушением правил дорожного движения быстро распространился в социальных сетях и обратил на себя внимание правоохранителей.

«По данному факту проведено административное расследование, установлены личности водителей, в отношении них приняты процессуальные решения», — рассказали ФАН в новосибирском управлении Госавтоинспекции.

Уточняется, что четверо водителей привлечены к административной ответственности по ч. 4 статьи 12.15 КоАП РФ — за выезд на полосу, предназначенную для движения встречных транспортных средств, один водитель — по ч. 2 статьи 12.23 КоАП РФ — перевозка людей вне кабины автомобиля. Еще один водитель оказался без страховки ОСАГО, его привлекли по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ.

Напомним, сегодня утром на придомовой территории в Дзержинском районе города мусоровоз сбил пятилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга. Автоинспекторы выясняют все обстоятельства случившегося.