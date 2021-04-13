Мусоровоз сбил пятилетнего ребенка в Новосибирске

Новосибирск, 13 апреля. В Дзержинском районе города водитель мусоровоза наехал на ребенка.

Как стало известно ФАН, от действий водителя коммунальной спецтехники пострадал пятилетний мальчик. Он шел по тротуару в сопровождении мамы, когда мусоровоз выезжал с придомовой территории и наехал на него.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 9:20 по местному времени у дома №8 по улице Авиастроителей. За рулем коммунальной спецтехники находился водитель 1978 года рождения.

«Ребенка госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга. На месте работают автоинспекторы, уточняют обстоятельства происшествия», — прокомментировали ФАН в пресс-службе УГИБДД по Новосибирской области.

Напомним, днем ранее в центре города водитель BMW X5 устроил массовое ДТП, после которого сбил двух пешеходов и протаранил здание. Очевидцы рассказали, что он пытался проскочить на красный сигнал светофора, но в результате оказался на пути потока машин.