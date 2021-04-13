Мэрию Новосибирска обязали создать места для выгула собак

Новосибирск, 13 апреля. Суд обязал мэрию Новосибирска определить разрешенные места для выгула домашних животных.

Как стало известно ФАН, решение принято Центральным районным судом города по иску прокурора Новосибирска.

«Мэрия города Новосибирска не приняла правовой акт, не определила места для выгула домашних животных, он осуществляется в непредусмотренных для этих целей местах, чем нарушаются права и законные интересы неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду», — рассказали в прокуратуре.

Отмечается, бездействие муниципалитета носило длящийся характер. Документ должны были принять еще в 2019 году.

Раннее на проблему обращала внимание общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль». Осенью 2020 года правозащитники выяснили, что в Новосибирске не организовано ни одной муниципальной площадки для выгула собак и не планировалось их строительство. Эту работу проводят только застройщики новых жилых комплексов за счет собственников жилья. В остальной части города легально выгуливать собак новосибирцам негде.

«Мэрия не ведет цивилизованную работу с собачниками: в городе нет оборудованных площадок, нет дог-боксов, нет социальной рекламы. Люди вынуждены выгуливать своих питомцев незаконно, где придется, это часто нарушает права других людей. В прошлом году мы обратились по проблеме в прокуратуру. В ведомстве этот вопрос взяли на контроль, надеемся, будет результат», — прокомментировал ФАН глава правозащитной организации, депутат горсовета Ростислав Антонов.

Напомним, ранее в Октябрьском районе города во дворе жилого дома стаффордширский терьер напал на женщину с собачкой и отгрыз животному лапу. Инцидент произошел во время вечернего выгула домашних животных у дома №15 по улице Вилюйской.