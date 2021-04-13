Молодой водитель BMW X5 протаранил пешеходов и здание в центре Новосибирска

Новосибирск, 13 апреля. В центре города водитель BMW X5 устроил тройное ДТП, после которого сбил двух пешеходов и протаранил здание.

Очевидцы рассказали, что он пытался проскочить на красный сигнал светофора, но в результате оказался на пути потока машин.

Как выяснил ФАН, дорожное происшествие произошло в 17:30 по местному времени 12 апреля. 24-летний водитель BMW X5 ехал по Красному проспекту и врезался сначала в BMW X3, затем в Toyota Carina, а далее влетел на тротуар и протаранил двух пешеходов и здание.

«В ДТП пострадали оба пешехода. По предварительному диагнозу мужчина 1985 года рождения госпитализирован с закрытым переломом бедра, сотрясением головного мозга и рваной раной на голове. Второй мужчина-пешеход 1991 года рождения получил переломы двух ребер и сотрясение. В результате ДТП также пострадала пассажирка BMW X3, у которой предварительно диагностировали сотрясение», — рассказали ФАН в новосибирском управлении Госавтоинспекции.

Водители транспортных средств не пострадали.

Напомним, ранее двое детей пострадали на пешеходных переходах в Ленинском районе. Под колеса автомобилей попали девочки 6 и 15 лет, обе госпитализированы с различными травмами.