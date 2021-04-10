Двое детей пострадали в ДТП на пешеходных переходах в Новосибирске

Новосибирск, 10 апреля. Хэтчбэк и универсал марки Kia сбили двух детей на пешеходных переходах в Ленинском районе.

Как стало известно ФАН, в аварии пострадали девочки 6 и 15 лет, обе госпитализированы с различными травмами.

Первая авария произошла в 14:20 по местному времени на регулируемом пешеходном переходе через улицу Котовского, у дома №11.

«Водитель 1991 года рождения, двигаясь на автомобиле kia, в районе дома №11 совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу на зелёный сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала девочка 15 лет, отправлена в больницу с ушибами разных частей тела», — рассказали ФАН в новосибирском управлении Госавтоинспекции.

Второе ДТП случилось в 15:10 по местному времени на улице Новосибирской. 34-летний водитель kia rio наехал на шестилетнюю девочку, когда она переходила проезжую часть по зебре у дома №28.

«В результате данного случая с ушибами правой голени девочка отправлена в больницу», — уточнили в ГИБДД.

Напомним, ранее на перекрестке в Ленинском районе города в автоаварии погибла пожилая супружеская пара. Смертельное ДТП произошло на пересечении улиц Пархоменко и Плахотного. 75-летний водитель за рулем ВАЗ-2104 пытался совершить разворот и оказался на пути несущегося Honda Stream.