Легковой автомобиль провалился под лёд на Новосибирском водохранилище

Новосибирск, 10 апреля. Житель Новосибирской области утопил свой автомобиль в Новосибирском водохранилище.

Как стало известно ФАН, ЧП произошло в Ордынском районе в 9:00 по местному времени. Мужчина пытался проехать по льду, но он не выдержал, и машина ушла в воду. Сам водитель успел выбраться, но оказался в водяной ловушке. Спасателей он ждал на крыше своего автомобиля.

«На лодке мужчину доставили на берег, в медицинской помощи не нуждался. Вся спасательная операция заняла один час», — рассказали ФАН в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что лед повсеместно становится рыхлым, многие водоемы уже вскрылись ото льда.

Напомним, ранее новосибирская служба спасения сняла с отколовшейся льдины двух подростков. Школьники 15 и 16 лет дрейфовали на реке Оби в Советском районе Новосибирска. К счастью для них, это заметила местная жительница.