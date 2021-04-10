Резкое ухудшение качества воздуха в Новосибирске спрогнозировали синоптики

Новосибирск, 10 апреля. Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило новосибирцев об опасности отравления воздухом в ближайшие двое суток

Как стало известно ФАН, в городе ожидается первый уровень загрязнения из четырех.

«В период с 10 часов 10 апреля до 10 часов 12 апреля на территории города Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе первой степени опасности», — сообщает ведомство.

В настоящее время сервис мониторинга качества воздуха CityAir фиксирует критический уровень загрязнения в Первомайском районе города, по 10-бальной шкале сервис ставит 7 балов. В Ленинском районе – 5 балов. В остальной части города – всего три бала.

Ранее сообщалось, что майнинг криптовалют поставил под вопрос реализацию плана Китая по сокращению вредных выбросов в атмосферу. Китайские власти планировали к 2060 году перейти к принципу углеродной нейтральности. Однако, как оказалось, не учли проблему бесконтрольного майнинга биткоинов. Дело в том, что 75% мирового производства криптовалюты приходится на Китай, а майнинг требует колоссальных объемов энергии — примерно 128,84 тераватт-часа в год.