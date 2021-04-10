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В Новосибирске умер тренер Александра Карелина

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В Новосибирске умер тренер Александра КарелинаНовосибирск, 10 апреля. Ушел из жизни тренер трехкратного победителя Олимпийских игр Александра Карелина, глава Новосибирского центра высшего спортивного мастерства Виктор Захаров.

Как стало известно ФАН, известный спортивный деятель скончался 9 апреля в возрасте 79 лет из-за сердечной болезни.

«Виктор Захаров около 15 лет работал государственным тренером СССР по классической борьбе в Новосибирской области. Был директором спортивной базы «Олимпийская», участвовал в ее реконструкции. В течение 16 лет возглавлял Новосибирскую областную федерацию греко-римской борьбы. Был активным организатором ветеранского движения в этом виде спорта. Являясь Государственным тренером СССР по классической борьбе по Новосибирской области, внес большой личный вклад в подготовку многих прославленных спортсменов, включая трехкратного победителя Олимпийских игр Александра Карелина», — сообщили в центре спортивного мастерства.

Последние 17 лет Захаров возглавлял Новосибирский центр высшего спортивного мастерства, с самого момента основания учреждения. Получил звания Заслуженный работник физической культуры и спорта, отличник физической культуры и спорта, заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР по двум видам борьбы (самбо и греко-римской).

Прощание с Виктором Захаровым состоится 11 апреля.

Напомним, из-за проблем со здоровьем с занимаемого поста уходит главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский. Главным тренером сборной страны он останется до 31 мая, после чего должность станет вакантной.

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