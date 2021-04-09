В Новосибирской области наградили спасших из пожара четверых детей автоинспекторов

Новосибирск, 9 апреля. Жители села Верх-Тула поблагодарили новосибирских автоинспекторов за мужество и героизм, проявленные при спасение людей на пожаре.

«В Отдельном батальоне ДПС ГИБДД по Новосибирской области побывали представители села Верх-Тула Новосибирского района, которые вручили благодарственные письма сотрудникам подразделения Алексею Толстыкину и Константину Нестеренко за спасение на пожаре жителей их села», — рассказал ФАН начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

Старший лейтенант Алексей Толстыкин и лейтенант Константин Нестеренко стали настоящими героями ночью 14 марта. Во время своего дежурства на автодороге они первыми заметили разрастающийся пожар и вывели из горящего дома четверых маленьких детей и двух женщин.

В результате происшествия в доме многодетной семьи сгорела крыша и обрушился потолок в одной из комнат. Но все остались живы и здоровы. О том, как автоинспекторы оказались на месте происшествия и спасали спящую семью, они рассказали в эксклюзивном интервью ФАН.