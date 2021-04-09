В ПАО «Тяжстанкогидропресс» продолжаются сокращения рабочих

Новосибирск, 9 апреля. В министерстве труда и социального развития региона назвали итоговое число сотрудников ПАО «Тяжстанкогидропресс», попавших под увольнение по инициативе руководства.

Как рассказали ФАН в ведомстве, предприятие проводит сокращение штатной численности с осени прошлого года. К июню общее число уволенных достигнет 292 человека.

«По информации предприятия, численность сотрудников составляет 273 человека. Основная часть высвобождаемых работников — граждане пенсионного возраста. По состоянию на 7 апреля уволены 88 человек, 38 из них с начала этого года, 50 человек — в 2020 году», — уточнили ФАН в министерстве труда и социального развития Новосибирской области.

Отмечается, что после сокращений на заводе больше тридцати человек обратились за помощью в трудоустройстве в городской центр занятости населения.

Напряженной остается ситуация с выплатой заработной платы. Задержки с оплатой труда в ПАО начали происходить с 2018 года. За пять лет правоохранители истребовали рабочим с завода порядка 50 миллионов рублей.

«По инициативе органов прокуратуры на предприятии создана комиссия по рассмотрению трудовых споров, что позволило оперативно осуществлять взыскание задолженности по заработной плате. Судом оценивались сделки с акциями ПАО «Тяжстанкогидропресс» в рамках дела о банкротстве основного акционера ООО «СМЦ «Стиллайн». В настоящее время АО «БКС Банк» утратил статус залогового кредитора ООО «СМЦ «Стиллайн», вывода ликвидного актива из конкурсной массы не произошло, иных фактов вывода имущества органами прокуратуры не установлено», — сообщили в областной прокуратуре.

Ранее глава новосибирского профсоюза работников промышленности Евгений Плахов рассказал ФАН, что текущая задолженность по зарплате оценивается в десятки миллионов, рабочие готовят акции протеста с требованиями выплатить заработную плату и не закрывать завод.

Напомним, с 31 марта завод был полностью обесточен из-за неуплаты долга за электроэнергию. Рабочие отправлены на производственный простой до 31 мая. По данным правительства Новосибирской области, на сложную финансовую ситуацию сказалось то, что за последние четыре года в ПАО «Тяжстанкогидропресс» сменилось три собственника и пять генеральных директоров.

«В феврале 2017 года контрольный пакет акций предприятия перешел к ООО СМЦ «Стиллайн», которое получило кредит на сумму 750 млн рублей, оформив в качестве поручителя «Тяжстанкогидропресс». С выплатой данного кредита у «Стиллайн» возникли затруднения, решением Арбитражного суда оно признано банкротом, назначен временный управляющий. По итогам двухлетних судебных разбирательств управление заводом перешло к группе БКС», — рассказали в облправительстве.

ФАН продолжит следить за ситуацией.