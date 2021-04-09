Пожилая супружеская пара погибла в страшном ДТП в Новосибирске

Новосибирск, 9 апреля. Смертельный маневр на перекрестке в Ленинском районе совершил пожилой водитель «Лады».

Как рассказали ФАН в новосибирском управлении Госавтоинспекции, трагедия произошла накануне днем на пересечении улиц Пархоменко и Плахотного. 75-летний водитель за рулем ВАЗ-2104 пытался совершить разворот и оказался на пути несущегося Honda Stream. Все произошло в доли секунды.

«В результате данного ДТП водитель ВАЗ-2104 1946 года рождения и его пассажир — женщина 1949 года рождения, получили травмы несовместимые с жизнью, скончались на месте. Водитель Honda Stream 1986 года рождения также получил травмы, госпитализирован бригадой медиков», — сообщили ФАН в ведомстве.

Очевидцы сообщают, пожилой виновник происшествия вылетел из окна своей машины, а его спутницу зажало в салоне.

Последствия автокатастрофы устраняли несколько экипажей ГИБДД, МЧС, скорой медицинской помощи.

Напомним, ранее пьяный водитель кроссовера Lexus RX330 с пассажирами в салоне на полном ходу врезался в световую опору на обочине проезжей части в Калининском районе. В аварии погиб хозяин автомобиля, который сидел на переднем пассажирском кресле, а неустановленный водитель скрылся.