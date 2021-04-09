Мэр Новосибирска отказался менять название улицы города

Новосибирск, 9 апреля. Глава города Анатолий Локоть высказал категорическое мнение о переименовании улицы, которую неправильно понимают новосибирцы.

Речь идет о Дзержинском районе города, где одна из улиц носит имя директора завода точного машиностроения Михаила Королева, но воспринимается горожанами как улица прославленного однофамильца — создателя советской ракетно-космической техники, академика Сергея Королева. Вчера в связи с 60-летием со дня первого полета человека в космос независимый новосибирский депутат Ростислав Антонов обратился в мэрию с предложением узаконить «народное понимание» улицы.

«Исторически сложилось так, что абсолютное число горожан воспринимают ее как названную в честь академика Королева, конструктора ракетно-космических систем. Для меня самого стало большим удивлением, что речь на самом деле идет о директоре завода. Не сомневаюсь, он был достоин этого, возможно, целесообразно назвать в его честь один из безымянных скверов в Дзержинском районе. Но улица, без сомнения, должна носить имя ученого», — прокомментировал ФАН Ростислав Антонов.

Реакция мэра на предложение депутата последовала незамедлительно.

«Я очень ответственно отношусь к тем названиям улиц, которые исторически сложились и существуют в городе Новосибирске. Когда-то власти, новосибирцы приняли эти решения. Предложения, связанные с «каламбурами», с игрой слов, мне кажется, не совсем приемлемы. Я не поддерживаю, вообще говоря, любые переименования», — заявил Евгений Локоть.

Он также обратил внимание на финансовые затраты, которые сопровождают любое переименование, и предложил обратить внимание на новые кварталы города.

Ростислав Антонов уверен, что высказывание мэра в данном вопросе не решающее. Процедура переименования запущена. Согласно порядку, в ближайшее время будет объявлено электронное голосование среди горожан, затем его результаты обсудят на заседании специальной комиссии по переименованию. Окончательное решение примут депутаты.

Между тем, казахские власти продолжают массово переименовывать улицы, села и города, имеющие русские названия. Все это происходит пол лозунгами «деколонизации». Русские названия просят убрать и с областных центров.