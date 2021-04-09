Во время тушения пожара в пустующем доме в Новосибирске найден труп мужчины

Новосибирск, 9 апреля. Разбирая завалы после пожара в пустом доме на улице Титова, спасатели нашли тело мертвого мужчины.

Как рассказали ФАН в ГУ МЧС по Новосибирской области, крупный пожар произошел в час ночи по местному времени. К прибытию первых пожарно-спасательных подразделений горело неэксплуатируемое двухэтажное строение и гараж. Огонь угрожал соседним жилым домам. Потушить его смогли только через час.

«Пожарные продолжали проливку и разбор обгоревших конструкций до пяти утра. Всего от МЧС России на происшествие реагировали 29 человек и 6 единиц техники. Общая площадь пожара составила 144 квадратных метра», — сообщили ФАН в ведомстве.

Уточняется, что в ходе спасательной операции в одной из комнат найдено тело погибшего мужчины. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют дознаватели МЧС и следователи СК.

Напомним, ранее дорожный полк полиции спас из огня четверых маленьких детей в селе Верх-Туле Новосибирской области. Герои оказались поблизости случайно и прибыли на место пожара раньше спасателей. Эти несколько минут спасли жизнь целой семье.