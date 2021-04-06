Ночью в Новосибирске спасатели сняли с дерева взрослого мужчину

Новосибирск, 6 апреля. Новосибирские спасатели три часа уговаривали мужчину спуститься с дерева в Калининском районе города.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел в полночь на улице Бориса Хмельницкого. Удивительным образом 39-летний мужчина забрался на самые верхние, тонкие ветки дерева высотой в несколько этажей и отказывался его покинуть.

Очевидцы вызвали спасателей МАСС. Однако прибывшая оперативная группа спасения последовать за ним не могла, ствол тонкого дерева едва выдерживал вес одного человека. Оставалось только уговорить мужчину спуститься с веток самостоятельно.

«Уговоры продолжались около трех часов, после чего мужчина спустился с дерева. Внизу его осмотрела психиатрическая бригадой врачей скорой медицинской помощи, и забрали сотрудники отдела полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в городской службе спасения.

Напомним, ранее новосибирские спасатели снимали мужчину с крыши высотного здания торгового центра на улице Вокзальная магистраль. После ночной уборки снега у рабочего начался приступ панической атаки, он не мог спуститься с здания из-за панического страха высоты.