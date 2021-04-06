Женщина с грудным ребенком на всю ночь застряла на бездорожье под Новосибирском

Новосибирск, 6 апреля. Молодая мама с грудным ребенком всю ночь простояла на новосибирской трассе из-за бездорожья.

Как стало известно ФАН, легковой автомобиль женщины застрял на дороге в Купинском районе, почти на границе с Казахстаном. Выбраться из грязевой ловушки самостоятельно было невозможно, трассу почти полностью расквасило, машина сибиряков на полколеса ушла в плотную, густую массу земли.

«Я всю ночь простояла с грудным ребенком на трассе. Хотя бы положили щебенку, это просто безразличие к населению отдаленных деревень», — написала в социальных сетях Светлана Духнова.

В местной администрации ФАН подтвердили, в критическом состоянии находятся 12 километров автодороги областного значения до деревни Березовки. Участок много лет не ремонтировался и нуждается в ремонте. Безопасно проехать по нему можно лишь в сухую погоду или зимой.

«Когда сухо, она проезжая, в слякоть вся плывет. Участок находится в ведомстве ТУАД Новосибирской области», — прокомментировали ФАН в администрации Метелевского сельсовета.

Напомним, в регионе продолжается расследование уголовного дела в отношении начальника ТУАД Михаила Чуманова, его брата и представителей коммерческих организаций по ч. 6 ст. 290, ч. 2 ст. 290, ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. На днях в рамках продолжающегося расследования в связи с утратой доверия из правительства Новосибирской области уволены начальник управления дорожного хозяйства и два его подчиненных из Территориального управления автомобильных дорог региона.