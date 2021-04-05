Пьяный новосибирец обстрелял водителя «Яндекс.Такси» из пневматики

Новосибирск, 5 апреля. Полиция задержала новосибирца, стрелявшего в таксиста на улице Трикотажной.

Как стало известно ФАН, вооруженный травматическим пистолетом мужчина расстрелял автомобиль и водителя такси службы Яндекс во дворе жилого дома на улице Трикотажной. Инцидент произошел ночью 3 апреля. По словам пострадавшего, на него напал пассажир, после того как он привез его к месту назначения.

«Я забрал двух пассажиров – мужчину и женщину, с микрорайона МЖК. Они пьяненькие были, но не конфликтовали, ехали всю дорогу молчали. Когда они вышли из машины, я уже принимал следующий заказ. Глядя в телефон, услышал грохот. Поднял голову и увидел, как этот мужчина, заходя в подъезд, из пистолета расстреливает мою машину», — рассказал подробности случившегося водитель.

В результате нападения мужчина получил ранение руки. На место выехала опергруппа и экипаж патрульно-постовой службы.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий личность стрелявшего установлена. Он задержан, доставлен в отдел полиции. В данный момент проводится проверка», — рассказал ФАН референт пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области Артем Аверин.

Напомним, ранее в Первомайском районе города трое подростков под предводительством пьяного 23-летнего товарища сильно избили женщину-таксиста и угнали ее автомобиль. По ходатайству следствия всем четверым обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На днях обвинительное заключение передано в суд.