Упавшая с крыши льдина раздавила микроавтобус в жилом дворе Новосибирска

Новосибирск, 5 апреля. Припаркованный автомобиль пострадал при падении снега с 10-этажного жилого дома в Центральном районе города.

Как стало известно ФАН, коммунальная авария произошла во внутреннем дворе жилого десятиэтажного дома №18/1 на улице Фрунзе. Снежная масса рухнула на припаркованный автомобиль и смяла большую часть салона микроавтобуса. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, ранее новосибирские спасатели сняли с крыши рабочего с приступом панической атаки. 32-летний мужчина испытал панический страх высоты рано утром после ночной уборки снега с торгового центра на улице Вокзальная магистраль. Он и двое его товарищей застряли наверху высокого многоуровневого здания.