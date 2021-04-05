Новосибирские спасатели сняли с крыши рабочего с панической атакой

Новосибирск, 5 апреля. Спуститься с крыши торгового центра помогли спасатели МАСС 32-летнему рабочему.

Как стало известно ФАН, мужчина испытал панический страх высоты рано утром после ночной уборки снега с торгового центра на улице Вокзальная магистраль. Он и двое его товарищей находились наверху высокого многоуровневого здания.

«На крыше торгового центра находились трое мужчин, которые всю ночь чистили снег. Окончив работы, одному из них стало плохо, рабочий внезапно испугался высоты и не мог спуститься вниз без помощи спасателей», — рассказали в городской службе спасения.

На помощь рабочим прибыл оперативный экипаж МАСС. Мужчину обвязали страховочным тросом и аккуратно, в сопровождении спасателей помогли спуститься вниз по пожарной лестнице.

На операцию по спасению мужчины ушло всего 20 минут. Медицинская помощь ему не потребовалась

Напомним, ранее 30-летний рабочий сорвался с крыши НГУ при очистке кровли от снега. Мужчина работал на высоте трех этажей со страховочным тросом. Однако во время падения веревку перерезало о металлическое острие козырька, и он упал на землю.