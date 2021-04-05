Новосибирский минздрав объяснил заниженные данные оперштаба по смертности от COVID-19

Новосибирск, 5 апреля. В минздраве региона объяснили расхождение официальных сведений оперштаба и Росстата о фактическом количестве погибших новосибирцев.

Как стало известно ФАН, статистика Росстата по смертности в Новосибирской области от коронавируса за февраль оказалась выше официальных данных регионального оперативного штаба на десятки смертей. По данным Росстата, в феврале в Новосибирской области от COVID-19 скончались 241 человек. Оперативный штаб за этот же период привел данные о 211 погибших.

В министерстве здравоохранения региона разницу объяснили тем, что данные Росстата соответствуют фактической дате смерти пациентов, а в сводку оперативного штаба включаются только те летальные случаи, когда коронавирус является основной причиной смерти и доказан экспертизой. Эти данные в оперативный штаб поступают только через 30-45 дней после фактической смерти человека.

«Основная причина смерти устанавливается специально созданной комиссией регионального министерства здравоохранения на основании сопоставления результатов обнаруженной патолого-анатомической картины, клинической картины, а также результатов лабораторно-инструментального обследования, в том числе гистологического. Срок выдачи окончательного патолого-анатомического заключения составляет до 30 дней, в некоторых случаях — до 45 дней. Таким образом, летальные случаи публикуются в сводке оперштаба с временным интервалом, необходимым для проведения всех экспертиз и получения комиссионного заключения», — прокомментировали в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

По последним данным оперативного штаба, в отделениях реанимации находятся 65 человек, на ИВЛ – 15 пациентов. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 646 человек.

«Я с определенного момента просто перестал читать сводки оперативного штаба по одной элементарной причине — я им не верю. Считаю, реальная заболеваемость в разы отличается от того, что «видит» минздрав. Единственная статистика, которой стоит верить, это, к сожалению, статистика смертности, и, думаю, нужно смотреть разницу между среднегодовыми и годовыми показателями», — прокомментировал ФАН депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов.

Напомним, вчера, по данным ВОЗ, число заразившихся COVID-19 в мире превысило 130 млн. За сутки зараженных прибавилось на 510 365, жертв — на 10 173 человек. Большая часть случаев инфицирования пришлись на Северную и Южную Америки. На втором месте находится Европа, на третьем — Юго-Восточная Азия.