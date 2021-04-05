Новосибирские огнеборцы спасли из горящей квартиры пенсионерку

Новосибирск, 5 апреля. Пожилая сибирячка едва не погибла в собственной квартире из-за пожара на кухне. Из плотного дыма ее вывели спасатели.

Как рассказали ФАН в в ГУ МЧС России по Новосибирской области, события развернулись в девятиэтажном доме по улице Чехова в Октябрьском районе города. Сообщение о пожаре поступило накануне в 22:39 по местному времени.

«Через три минуты первые пожарные расчеты были на месте. В ходе разведки подъезда обнаружено задымление. Дым шел из квартиры на четвертом этаже. Внутри было плотное задымление, где сотрудники МЧС обнаружили пожилую женщину. Ее эвакуировали на свежий воздух и в удовлетворительном состоянии передали бригаде скорой медицинской помощи», — рассказали ФАН в пресс-службе ведомства.

Всего на ликвидацию горения спасателям потребовалось 19 минут. Пожаром была охвачена кухня пожилой женщины на площади 4 квадратных метра. В огне были холодильник, мебель и домашние вещи.

Из подъезда самостоятельно эвакуировались 10 человек, двое из них дети.

Напомним, ранее крупный пожар произошел в частном секторе в Первомайском районе города. Огонь стремительно распространялся по застроенной территории. В результате сгорело два жилых дома со всеми надворными постройками.