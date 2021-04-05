Один человек погиб и двое госпитализированы после ночного ДТП в Новосибирске

Новосибирск, 5 апреля. Смертельное ДТП в Калининском районе города совершил неустановленный водитель.

Как рассказали ФАН в новосибирском управлении Госавтоинспекции, трагическое происшествие случилось в полночь по местному времени у дома №15 по улице Тюленина. Водитель кроссовера Lexus RX330 с тремя пассажирами в салоне на полном ходу врезался в световую опору на обочине проезжей части.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 28-летний и 41-летний пассажиры автомобиля, оба мужчины. Третий пассажир (мужчина 1980 года рождения) в момент ДТП находился на переднем сидении автомобиля, он получил не совместимые с жизнью травмы, погиб», — сообщили ФАН подробности аварии в УГИБДД по Новосибирской области.

Выжившие в аварии пассажиры госпитализированы. Один мужчина получил травму живота и ушиб грудной клетки. Второй пострадавший повредил позвоночник и голову. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, на дорогах федерального и регионального значения новосибирские госавтоинспекторы начали применять квадрокоптер, оснащенный видеокамерой. Летательный аппарат будут использовать на загородной трассе для пресечения нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения.