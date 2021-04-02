В аэропорту Толмачево задержали четырех женщин с разыскиваемым ребенком

Новосибирск, 2 апреля. Полицейские задержали в аэропорту Толмачево четырех жительниц Новосибирской области по подозрению в незаконном удержании маленького ребенка.

Как стало известно ФАН, задержанными оказались родственники мальчика. Они добиваются опеки над ним и его братом и ради этого ездили в Москву на ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» телеканала «Россия 1». Съемки проходили вчера.

«После того как они сегодня утром прилетели в Новосибирск, полицейские приняли их прямо с самолета. Присутствовала мать с ребенком, его бабушка, тетя и сестра со стороны покойного отца и его бывшая жена. Женщины ездили на ток-шоу, чтобы получить опеку над детьми. Мы знаем много фактов о матери, которые говорят о том, что ей нельзя отдавать детей. Она пьет, бьет их. Местные социальные органы не обращают на проблему должного внимания и бездействуют уже два года. Мы опасаемся за жизнь и здоровье мальчиков. К тому же, с ними живет дед, который за убийство сидел 20 лет», — рассказала ФАН общественница Анна Тажеева.

По ее словам, обоих детей сегодня временно поместили в детский реабилитационный центр, после этого органы опеки будут решать вопрос с ограничением женщины в родительских правах.

Задержание проведено в рамках расследования уголовного дела о незаконном лишении свободы 5-летнего мальчика в Искитиме, которое возбуждено в рамках проверки сведений из социальных сетей о том, что мать не занимается его воспитанием и периодически избивает. Сама женщина заявила полицейским, что не знает о местонахождении своего пятилетнего сына с 23 марта.