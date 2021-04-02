В Новосибирске похитили 15-летнюю школьницу

Новосибирск, 2 апреля. Новосибирские следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы 15-летней жительницы Новосибирска.

Как стало известно ФАН, девочка пропала днем 18 марта, а позже через социальные сети связалась со своей матерью и сообщила, что ее удерживают неизвестные люди.

В правоохранительные органы мать девочки обратилась на следующий день после исчезновения дочери. Она рассказала, что не знает, где находится ее ребенок, с того момента как девочка днем ушла из дома, расположенного по улице Лазарева в Дзержинском районе города.

«В последующем между матерью и дочерью велась переписка в одной из социальных сетей, в которой несовершеннолетняя сообщила, что удерживается неустановленными лицами. В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей девочки и всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По факту незаконного лишения свободы подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ. Деяние наказывается лишением свободы до пяти лет.

Расследование уголовного дела продолжается. Следствие СКР обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении несовершеннолетней с убедительной просьбой сообщить данные сведения по телефонам дежурного по следственному управлению: 8(383)203-57-39, следственного отдела 8(383)208-23-46 либо «02» (с мобильного 102).

Невысокая стройная девочка-подросток с зелеными глазами и длинными каштановыми волосами была одета в серую шапку со стразами, черную удлиненную куртку, черные джинсы и черные ботинки.

Напомним, ранее новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы 5-летнего мальчика в Искитиме. О его местонахождении неизвестно с 23 марта, после публикации видеоролика с сообщением о жестоком обращении с детьми со стороны материи.