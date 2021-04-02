Неизвестные силой удерживают ребенка в Новосибирской области

Новосибирск, 2 апреля. Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы 5-летнего мальчика.

Как стало известно ФАН, уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ возбуждено в рамках проверки видеоролика из соцсетей об избиении ребенка собственной матерью в Искитиме.

Авторы интернет-видео сообщили о неблагополучной обстановке в семье с двумя маленькими детьми. По их словам, после трагической гибели их отца мать перестала заниматься воспитанием сыновей, вместе с сожителями избивала и подолгу оставляла без присмотра.

«В семье П. было четверо малышей. Несколько лет назад в дом постучалось горе — погиб глава семейства, который работал на стройке. После трагедии умер один из детей. А девочку с диагнозом ДЦП мать отдала в детдом. С женщиной остались жить двое сыновей четырёх и шести лет. Родственники утверждают, она давно не следит за сыновьями, сильно бьет их. Ее сожители также издевались над малолетними», — сообщили авторы ролика.

По их словам, женщина-мать нигде не работает, живет на пенсии детей и за один месяц потратила миллионную страховку за смерть супруга на развлечения, новую челюсть и кухню.

«В ходе проведения проверки следователями установлено, что с 23 марта 2021 года мать детей не осведомлена о месте нахождения своего пятилетнего сына. В настоящий момент возможное местонахождение мальчика неизвестно, поэтому у следствия имеются основания предполагать, что малолетний удерживается неустановленными лицами», — прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Получить официальный комментарий в отделе опеки и попечительства администрации города Искитима ФАН оперативно не удалось. По указанному на сайте номеру телефона сегодня никто не отвечает. В районном отделе ФАН сообщили, что не занимаются данной проблемой.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее четверо посетителей новосибирского бара до полусмерти избили 56-летнего мужчину на улице Бориса Богаткова и скрылись. Зверское избиение мужчины произошло поздно вечером 20 марта у бара «ШашлыкоFF», где до происшествия отдыхали все участники конфликта.