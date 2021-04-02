Два жилых дома сгорели в частном секторе Новосибирска

Новосибирск, 2 апреля. Рано утром в Первомайском районе города сгорело два частных дома со всеми надворными постройками.

Как стало известно ФАН, крупный пожар произошел на улице Механической 3-ей около 07:30 по местному времени. Огнеборцы не могли затушить огонь в течение 40 минут.

«По прибытии первых пожарных расчетов горели два дома и надворные постройки. Огонь стремительно распространялся по площади», — рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Спасателям пришлось прокладывать магистральные линии от ближайших пожарных гидрантов и подвозить воду.

По данным ведомства, предварительная площадь пожара составила около 100 квадратных метра. Пострадавших нет.

Напомним, ранее в пригороде Новосибирска случайные очевидцы пожара спасли из огня двух маленьких детей. Героями оказались молодая мама, военный пенсионер и многодетный отец-дальнобойщик. Втроем они отыскали в горящем доме Бердска маленьких сестер и вызволили их из огня.