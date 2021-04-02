Новосибирских водителей начали штрафовать по снимкам с квадрокоптера

Новосибирск, 2 апреля. Беспилотный летательный аппарат с видеокамерой начали использовать в своей работе новосибирские госавтоинспекторы.

Как сообщили ФАН в новосибирском управлении ГИБДД, в первую очередь квадрокоптер будут использовать на загородной трассе для пресечения нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения.

«Оснащенный видеокамерой аппарат применяется на автодорогах регионального и федерального значения для выявления нарушений ПДД, связанных с выездом транспортных средств на полосу, предназначенную для встречного движения. Такие нарушения чаще всего становятся причиной ДТП с гибелью людей», — рассказал ФАН начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

По его словам, с начала года в регионе в ДТП по причине выезда автомобилей на полосу встречного движения погибли 28 человек, более 100 получили различные травмы.

«Квадрокоптер с высоты птичьего полета фиксирует нарушения ПДД водителями и в режиме онлайн передает изображение экипажам ДПС, которые останавливают нарушителей и составляют на них административные материалы. Доказательной базой служит запись с камеры беспилотного летательного аппарата», — уточнил Страдымов.

Летательный аппарат уже прошел недельное испытание в ходе недавних профилактических мероприятий «Трасса — Встречная полоса». С его помощью автоинспекторы выявили несколько десятков нарушений ПДД.

Напомним, ранее грузовой фургон сбил девочку-подростка на пешеходном переходе в Новосибирске. Дорожная авария произошла в районе дома №22 на улице Титова. С места происшествия медики госпитализировали 13-летнюю девочку.