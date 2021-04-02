В Новосибирске закрывается завод тяжелых станков

Новосибирск, 2 апреля. Крупнейший российский производитель тяжелых станков и гидравлических прессов ПАО «Тяжстанкогидропресс» начал массовое сокращение сотрудников в Новосибирске. Уведомление об увольнении получили 325 человек.

«Люди буду уволены через два месяца, в мае-июне. Администрация уже рассылает уведомления. Там 325 человек осталось, почти все попали под сокращение», — рассказал ФАН председатель Новосибирской областной организации Российского профсоюза работников промышленности Евгений Плахов.

По его словам, завод уже два месяца задерживает заработную плату, в сумме речь идет о нескольких десятках миллионов рублей. Среди рабочих высокий уровень недовольства, и профсоюз готовит массовую акцию протеста против закрытия завода. Пленум по этому вопросу назначен на 22 апреля.

Завод и ранее обвиняли в нарушениях трудового законодательства. В декабре прошлого года областная прокуратура возбудила административное дело в отношении исполняющего обязанности директора ПАО. Как показала проверка, предприятие задолжало перед 129-ю рабочими свыше 2 млн рублей заработную плату за октябрь, а ноябрьский заработок недополучили уже 246 сотрудников, и речь шла о многомиллионной задолженности.

По данным министерства труда и социального развития региона, всего на конец прошлого года на заводе числилось 365 сотрудников. Первые массовые сокращения рабочих прошли минувшей зимой, под увольнение попало 58 работников. Официальными причинами стало падение финансовых показателей предприятия — снижение объемов производства и общая нерентабельность.

Новосибирский завод является крупнейшим предприятием России и работает на протяжении 75 лет. Здесь изготавливают детали, узлов и агрегатов для атомной индустрии, энергетики, железнодорожной отрасли, металлургии, добывающей промышленности. Большая доля продукции идет на экспорт.

Напомним, ранее о реструктуризации комплексного технологического парка в новосибирском Академгородке сообщил генеральный директор компании Владимир Никонов. В новой формации система поддержки инновационных парков региона заработает с 2021 года. Изменения подготовило Министерство науки и инновационной политики Новосибирской области.