Избившим в Новосибирске женщину-таксиста угонщикам грозит 12 лет тюрьмы

Новосибирск, 29 марта. В избиении женщины-таксиста и угоне ее автомобиля обвиняются три подростка и 23-летний мужчина.

Как стало известно ФАН, новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего новосибирца, а также трех подростков 15 и 16 лет. Их обвиняют в угоне чужого автомобиля с применением насилия в отношении женщины-водителя, это преступление наказывается лишением свободы на срок до двенадцати лет. Самому старшему угонщику также предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 150 УК РФ — вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления.

По данным следствия, в декабре 2020 года четверо приятелей под действием алкоголя решили покататься по ночному городу на чужом автомобиле Honda Fit, припаркованном у магазина в Первомайском районе. Они толпой избили хозяйку машины и, отобрав у нее ключи, угнали автомобиль.

«Подозреваемые с силой нанесли не менее 20 ударов ногами и руками по голове, телу и конечностям хозяйке автомобиля. После чего, действуя группой лиц по предварительному сговору, неправомерно завладели автомобилем. Непродолжительное время злоумышленники передвигались на нем по Первомайскому району и, не справившись с управлением, въехали в сугроб, после чего были задержаны сотрудниками ГИБДД. По ходатайству следствия всем четверым фигурантам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

По ее словам, следствием собрана достаточная доказательственная база. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение и передано в суд.

Отмечается, что один из 15-летних обвиняемых ранее был судим и приговорен к условному сроку за кражу в крупном размере.

Первое заседание назначено на 5 апреля, но проходить оно будет в закрытом режиме.