Грузовой фургон сбил девочку-подростка на пешеходном переходе в Новосибирске

Новосибирск, 29 марта. На пешеходном переходе в Ленинском районе города грузовой фургон сбил 13-летнюю девочку.

Как сообщили ФАН в в Госавтоинспекции региона, дорожная авария произошла в 14:55 по местному времени в районе дома №22 на улице Титова.

«Водитель 1987 года рождения на грузовом автомобиле Isuzu совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая переходила проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — рассказали ФАН в отделении пропаганды УГИБДД по Новосибирской области.

В результате наезда автомобиля девочка 2008 года рождения получила ушиб головного мозга, ее госпитализировали в лечебное учреждение.

На месте работает экипаж ДПС.

Напомним, днем ранее на пешеходном переходе в Ленинском районе города водителем Toyota Camry был сбит мужчина 50 лет. По словам очевидцев, он переходил дорогу на красный сигнал светофора.