Спортивный самолет чуть не врезался в рыбаков под Новосибирском

Новосибирск, 29 марта. Неизвестный летчик на желтом спортивном самолете пролетел в двух метрах над головами сотен рыбаков.

Как стало известно ФАН, невольными участниками опасного шоу стали три сотни рыбаков, которые днем 27 марта с удочками рыбачили на Обском водохранилище. Их покой нарушил летчик на A-22L: он ради шутки направил борт прямо на них и пронёсся в нескольких метрах от макушек людей.

На инцидент обратила внимание Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Сегодня по данному факту транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — рассказала ФАН Оксана Горбунова, старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора.

Напомним, ранее самолет авиакомпании S7, вылетевший из аэропорта Толмачево в Новосибирске, вернулся в воздушную гавань из-за неполадок с двигателем. Поломка судна произошла вскоре после вылета.