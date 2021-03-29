Родители в панике: новосибирских школьников возвращают за парты в аварийное здание

Новосибирск, 29 марта. Глава Мошковского района Новосибирской области Сергей Субботин возобновил занятия детей в аварийном здании школы №1 поселка Октябрьский.

Как стало известно ФАН, решение принято по результатам предварительной экспертизы Сибстрин о возможности возобновления учебного процесса до проведения капитального ремонта. Директору школы поручено проверить инженерные системы и с 30 марта начать образовательную деятельность.

«Нас ознакомили с заключением повторной экспертизы, заказанной администрацией Мошковского района, в которой сказано, что строительные конструкции школы угрозы для детей не несут. Инженерные системы в сохранности, работают. Потолок и стены не падают. Что касается грибка, он никуда не делся. Родители как законные представители могут перевести своих детей на дистанционную форму обучения, с этим вопросом ко мне обращаются в чатах, но официально пока с таким заявлением в школу никто не пришел», — прокомментировала ситуацию ФАН директор школы Ольга Хромова.

Однако большинство родителей не верят в безопасность полувекового здания, которое имеет критические дефекты и всю зиму простояло без учеников, и заявляют о намерении перевести своих детей на дистанционную форму обучения.

«Мы вынуждены переводить детей на дистанционную форму обучения, очень многие родители готовятся подать такие заявления», — рассказала ФАН мама одного из учеников начальных классов.

Напомним, среднюю образовательную школу в поселке Октябрьском экстренно закрыли в конце второй четверти этого учебного года из-за опасности обрушения. Это стало известно в результате инженерно-технического обследования, выполненного в рамках подготовительных работ перед началом строительства пристройки для начальной школы. Эксперты пришли к неутешительному заключению, что здание полностью исчерпало эксплуатационный ресурс и представляет опасность для учащихся. Детей перевели в школу № 2 соседнего микрорайона.

Здание школы построено хозяйственным способом в 1962 году. В последние годы инженерные ошибки привели к критической деформации стен, окон, а также многочисленным трещинам и обрушениям. Общее состояние фундамента оценено как недопустимое.