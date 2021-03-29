В общественном транспорте Новосибирска вводится общий безлимитный проездной

Новосибирск, 29 марта. Безлимитный проездной билет на все виды общественного транспорта вводится в Новосибирске с 1 апреля.

Как стало известно ФАН, речь идет о городских маршрутах, работающих по регулярному тарифу.

«Общий гражданский безлимитный проездной будет внедрен на всех видах транспорта по регулируемому тарифу. Его стоимость составит 2450 рублей. Пассажиры смогут приобрести его в тех же пунктах, где сегодня продают все виды транспортных карт», — сообщил начальник управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Владимир Кондауров.

По его словам, пассажирам не нужно менять карты, безлимитный проездной — это «прошивка» имеющейся транспортной карты, он будет реализован на уже существующих носителях как дополнительный тарифный план.

«При ее пополнении, например, в кассах метрополитена, можно заказать безлимитный тариф», — добавил Кондауров.

По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, все технические и организационные мероприятия по пуску безлимитного проезда выполнены. Проведена настройка терминального оборудования. Сейчас готовится дополнительное соглашение с перевозчиками.

Напомним, ранее новосибирские перевозчики объявили о повышении стоимости проезда в маршрутных такси с начала апреля. По новым тарифам будет работать общественный транспорт в Первомайском и Советском районах города на ряде направлений.