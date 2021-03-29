Из-за дела о взятках главы новосибирского ТУАД уволены три дорожных чиновника

Новосибирск, 29 марта. По требованию Следственного управления на транспорте СК РФ из правительства Новосибирской области уволены начальник управления дорожного хозяйства Сергей Эпов и два его подчиненных из Территориального управления автомобильных дорог региона.

Как стало известно ФАН, новосибирские чиновники уволены в связи с утратой доверия в рамках продолжающегося расследования уголовного дела в отношении начальника ТУАД Михаила Чуманова, его брата и представителей коммерческих организаций по ч. 6 ст. 290, ч. 2 ст. 290, ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

Еще три работника управления привлечены к дисциплинарной ответственности, а дорожные объекты, за которые Чумановым были получены взятки, будут повторно проверены на соответствие качества.

«Объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта, подрядные работы на которых выполнялись организациями, чьи представители давали взятки начальнику ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» за прием работ по укладке асфальта ненадлежащего качества, будут повторно проверены в течение 2021 года и результаты проверок будут представлены в следственное управление», – сообщили в Западно-Сибирском СУТ СК России.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. По предварительным данным, Чуманов и его брат получили от двух представителей коммерческой организации взятки в размере 100 тысяч рублей и 5 млн рублей. В обмен на деньги они обещали предпринимателям покровительство при выполнении государственных контрактов на ремонт, реконструкцию и строительство дорожных объектов.