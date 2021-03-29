Массовый замор рыбы зафиксирован на реке Туле в Новосибирске

Новосибирск, 29 марта. Массовый замор рыбы обнаружен на реке Туле в Кировском районе города.

Как сообщили ФАН в Верхнеобском ТУ Росрыболовства, 26 марта при обследовании водного объекта обнаружена гибель более 1,5 тысячи рыбы, в основном молодь плотвы, окуня, карася, язя и леща.

«Сотрудники Верхнеобского провели осмотр территории, взяли пробы воды и рыбы, направили на исследование», — сообщил ФАН заместитель начальника новосибирского отдела организации государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов Сергей Муковоз.

По его словам, случай гибели рыбы в Туле происходит не впервые. Ранее похожая катастрофа на реке произошла из-за опасных сбросов с городского коллектора по вине Муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»).

«В отношении муниципального предприятия, обслуживающего коллекторы, приняты меры, но по ним до сих пор идут судебные разбирательства», — уточнил Муковоз.

Ранее природоохранная прокуратура установила, что уровень концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых через городские коллекторы МУП в реки и Новосибирское водохранилище превышает допустимый порог от 1,1 до 13 раз. Ситуация угрожает глобальным загрязнением, засорением и истощением водных объектов.

С августа 2017 года в хозяйственном ведении МУП находятся 242 ливневые канализации общей протяженностью 252 километра и 7 очистных сооружений. Сточные воды городское предприятие сбрасывает через 54 выпуска в реки Обь, Каменку, Тулу, Ельцовку-1, Ельцовку-2, Иню, Плющиху и Новосибирское водохранилище.