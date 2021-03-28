Женщина погибла под колесами грузового поезда в Новосибирске

Новосибирск, 28 марта. Под колесами товарного поезда погибла женщина в Ленинском районе города.

Как стало известно ФАН, трагедия произошла днем на станции Западная площадка на глазах очевидцев. По их словам, женщина средних лет сама положила голову на рельсы перед идущим составом.

«Все произошло за три секунды. Мы только закричать успели. Тело отдельно, голова отдельно», — рассказала подробности свидетель ЧП.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

«Изучается несколько версий произошедшего, в том числе совершение суицида. По результату доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — рассказала ФАН старший помощник руководителя управления по взаимодействию со средствами массовой информации Наталия Чернакова.

Она также отметила, что личность погибшей установлена.

Напомним, ранее электричка сбила мужчину в Советском районе Новосибирска у остановочной платформы «Обское море» на перегоне станций «Сеятель — Бердск». Он получил серьезные травмы и скончался до приезда скорой помощи.