Дополнительные пункты гемодиализа откроются в Новосибирской области в 2021 году

Новосибирск, 28 марта. Новые центры амбулаторного гемодиализа готовят к открытию на базе центральных больниц Татарского, Карасукского и Ордынского районов.

Как рассказали ФАН в Минздраве региона, в трех государственных медицинских учреждениях сейчас проводится работа по набору квалифицированного персонала медиков, подготовка помещений и оборудования для предоставления диализа.

«На территории Новосибирской области заместительную почечную терапию получают 785 пациентов, 731 из них получает гемодиализ в амбулаторных диализных центрах, 54 пациента обеспечены перитонеальным диализом на базе государственных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Потребность населения Новосибирской области в получении услуг диализа покрыта полностью», — уточнил ФАН министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

В настоящее время пункты гемодиализа работают только в Новосибирске, Искитиме и Куйбышеве. В областном центре заместительную почечную терапию предоставляют ООО «Нефролайн-Новосибирск» (212 пациентов), ООО «Нефролайн-Сибирь» (30 пациентов), ООО «Фрезениус Нефрокеа» (97 пациентов), отделение гемодиализа на базе ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина» (18 пациентов) и ООО «Б. Браун Авитум Руссланд» (259 человек). У последней организации есть филиалы в Искитиме, там на диализе находится 83 пациента, и Куйбышеве — 32 человека.

Напомним, ранее ФАН стало известно о проблеме трансплантации почек в Новосибирской области в связи с нехваткой органных доноров. В настоящее время в пересадке жизненно-важного органа нуждается 73 новосибирца.