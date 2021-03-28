Суд отменил оправдательный приговор в отношении VIP-браконьеров в Сибири

Новосибирск, 28 марта. Новосибирский областной суд отменил оправдательный приговор в отношении 52-летнего главы Убинского района Олега Конюка и его четверых приятелей по делу о незаконной охоте.

Чиновник обвиняется по ч. 2 ст. 258 УК РФ — незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору.

Как стало известно ФАН, суд высшей инстанции 26 марта рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на ранее вынесенный оправдательный приговор Барабинским районным судом и вернул дело на повторное рассмотрение в ином составе.

По версии следствия, вместе с группой так называемых VIP-браконьеров чиновник участвовал в незаконной охоте на лосей, в результате которой с особой жестокостью были убиты три взрослых животных, в том числе беременная двойней лосиха.

Напомним, в уголовном деле собраны доказательства участия в преступлении пяти охотников под предводительством Конюка, включая его приятеля, директора охотничьего хозяйства ООО «Таргет», на территории которого орудовали браконьеры, а также местного егеря и охотоведа.

Вину всех подсудимых прокуратора считает доказанной. Однако лишь один признал свою вину – егерь, который согласно материалам дела участвовал только в разделке туш убитых животных и сокрытии следов преступления.

«Всем обвиняемым просим назначить наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей», — рассказал ФАН прокурор Убинского района младший советник юстиции Ростислав Кондрашев.

Уголовное дело №1-76/2020 (1-409/2019) поступило в Барабинский районный суд в декабре 2019 года и на протяжении года, до вынесения оправдательного приговора, рассматривалось единолично судьей Юрием Саморуковым. Новый судья и дата повторного рассмотрения дела, по данным суда, пока не назначены.