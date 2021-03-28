Легковушка сбила 50-летнего мужчину на пешеходном переходе в Новосибирске

Новосибирск, 28 марта. Пострадавшего в дорожной аварии мужчину доставили в больницу с множественными травмами, ему грозит штраф за переход улицы на красный сигнал светофора.

Как сообщили ФАН в Госавтоинспекции региона, наезд на пешехода произошел накануне днем на улице Станционной. Мужчина попал под колеса Toyota Camry в зоне регулируемого пешеходного перехода.

«В результате ДТП мужчину-пешехода, на вид лет 50-ти, увезли с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, многочисленными ушибами в больницу. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали ФАН в отделении пропаганды УГИБДД по Новосибирской области.

По словам очевидцев, пострадавший переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В Госавтоинспекции напомнили, что переход в неположенном месте либо на запрещающий сигнал светофора влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Ранее на федеральной трассе в Новосибирском районе дорожная авария с грузовым Isuzu унесла жизнь 40-летнего мужчины. Виновница ДТП скончалась в реанимации.