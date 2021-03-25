Новосибирского депутата Заксобрания подозревают в краже 45 земельных участков

Новосибирск, 25 марта. Проверка по факту мошенничества в особо крупном размере проводится в отношении 72-летнего депутата Законодательного собрания Новосибирского области от «Единой России» Александра Барсукова.

Как стало известно ФАН, Александр Барсуков является генеральным директором крупной дорожно-строительной компании ООО «Новосибирскаргопромдорстрой». По информации «Международного антикоррупционного портала», в качестве главы компании с 2009 по 2012 годы Барсуков обманным путем приобрел право на 45 земельных участков в рабочем поселке Колывань Новосибирской области, общей кадастровой стоимостью 4,5 млн рублей.

«Впоследствии участки были проданы сторонним лицам по рыночной стоимости, за счет областного бюджета на этих участках построены автомобильные дороги, водопровод и газопровод, в результате чего рыночная стоимость выросла в разы. Намерения осваивать приобретенные участки за счет собственных средств Барсуков, по мнению оперативников, не имел. Рапорт заместителя руководителя следственного органа об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, то есть документ об официальном начале уголовно-процессуальной проверки в отношении депутата Барсукова А.Ф., зарегистрирован 18 марта 2021 года», — сообщает портал со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

В Управлении ФСБ РФ по Новосибирской области ФАН сообщили, что пока не готовы давать какие-либо комментарии, а также не смогли подтвердить или опровергнуть сведения. Получить официальный комментарий в Управлении СК по Новосибирской области ФАН также не удалось.

В Законодательном собрании региона Александр Барсуков является членом фракции «Единой России», избран четыре созыва подряд. Имеет звание Заслуженный строитель Российской Федерации. Принадлежащая ему компания ООО «Новосибирскаргопромдорстрой» конкурирует с АО «Новосибирскавтодор» и является постоянным подрядчиком новосибирского ТУАДа – по данным сервиса проверки и анализа российских юридических лиц и предпринимателей, между обществом и областным учреждением заключено 169 контрактов на 5,8 млрд рублей.