Новосибирские перевозчики повышают стоимость проезда в маршрутных такси

Новосибирск, 25 марта. Стоимость проезда в новосибирских маршрутках повысят в апреле.

Как стало известно ФАН, по новым тарифам будет работать общественный транспорт в Первомайском и Советском районах города на ряде направлений маршрутного такси. Решение о повышении стоимости билетов приняли семь перевозчиков: ООО «Академ Лайн», ООО «СД-Регион 54», ИП Остапенко Э. А. , ИП Малинкина А. В. , ООО «БП-Транзит» , ООО «Диамант-1», ООО «ПежоСервис». Уведомление опубликовано на сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом.

В среднем проезд подорожает на 5 рублей. Изменения введут с 1 по 5 апреля 2021 года на маршрутах под номерами 35, 1, 15, 52, 86, 5, 6 и 43.

Напомним, ранее новосибирские пассажиры стали свидетелями грязного «фонтана» в салоне автобуса №36. Струи грязной воды забили прямо на полу общественного транспорта, забрызгав людей и сиденья.