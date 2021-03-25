Пассажиров забрызгало грязью в салоне автобуса в Новосибирске

Новосибирск, 25 марта. Фонтан грязной воды, полившийся из щелей в полу салона, забрызгал пассажиров маршрутного автобуса №36.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел вечером накануне. Свидетели сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, как струи грязной воды вздымаются посреди салона общественного транспорта на высоту до полуметра, черные брызги летят на сиденья с пассажирами.

Напомним, ранее новосибирские пассажиры стали свидетелями снежного «фонтана» в салоне трамвая №16. Вагон проехал с открытой дверью, не сумев закрыть ее из-за высоких сугробов на трамвайных линиях. Снег лавиной валил в салон.