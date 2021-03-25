Один человек погиб и один доставлен в реанимацию после ДТП под Новосибирском

Новосибирск, 25 марта. В Новосибирском районе дорожная авария унесла жизнь 40-летнего мужчины, виновница ДТП — в реанимации.

Как стало известно ФАН, трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло в 7:10 по местному времени в Новосибирском районе. Женщина-водитель автомобиля Daihatsu 1976 года рождения, следовавшая в сторону города Оби, выехала на полосу встречного движения, в этот момент в ее сторону ехал грузовой Isuzu. Водители не успели избежать столкновения.

«В результате ДТП на месте погиб мужчина-пассажир легкового автомобиля, его личность устанавливается. Водитель доставлена в больницу с серьезными травмами, находится в реанимации», — рассказал ФАН начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

В настоящее время сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее по вине встречного автомобиля в ночном ДТП в Новосибирске пострадали водитель и пассажир ВАЗ-21043. Оба пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения.