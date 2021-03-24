Ледяная глыба с крыши дома рухнула на подростка в Новосибирске

Новосибирск, 24 марта. Пятнадцатилетний юноша пострадал в Ленинском районе города.

Как стало известно ФАН, на подростка сошла наледь с крыши двухэтажного дома №16 в 3-ем переулке Серафимовича днем 23 марта. У подростка диагностированы перелом голени, трещина бедра и многочисленные ушибы лица и головы.

«После происшествия, когда уехала скорая, управляющая компания повесила сигнальную ленту и начала чистить крышу», — сообщили очевидцы.

По факту травмирования несовершеннолетнего началась проверка Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

«В рамках проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, ответственным за обеспечение безопасной эксплуатации здания на наличие признаков выполнения работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан», — рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Она отметила, что после выполнения всех необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее упавший с кровли жилой высотки металлический лист чуть не разрубил прохожего с ребенком в Октябрьском районе города. Опасный инцидент произошел во дворе жилого дома №322 по улице Кирова.