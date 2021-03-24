Новосибирские трансплантологии пересадили органы одного донора четырем пациентам

Новосибирск, 24 марта. Редкую операцию по трансплантации части печени, сердца и роговицы глаз от одного донора провели новосибирские медки.

Как стало известно ФАН, неизвестный посмертный донор спас жизнь младенцу, 37-летнему мужчине и не дал ослепнуть двум пенсионерам.

Трех пациентов прооперировали хирурги Новосибирской областной больницы: четырехмесячному малышу была произведена пересадка печени, еще двум пожилым пациентам пересадили роговицы (кератопластика). Одну операцию по пересадке сердца мужчине выполнили трансплантологи Центра имени академика Е. Н. Мешалкина.

По этическим принципам личность донора, его пол и возраст раскрывать нельзя. Известно, что он был зарегистрирован в январе в Новосибирской областной больнице.

«В настоящее время в новосибирском территориальном листе ожидания состоит 157 человек, нуждающихся в трансплантации: 73 пациента ждут почку, 57 — печень, и 27 нужна пересадка сердца», — сообщили ФАН в минздраве региона.

По данным ведомства, в 2020 году в Новосибирской области провели всего 62 операции по пересадке органов: 23 почки, 34 печени и пять сердец. Это на треть меньше прошлого года (85 операций) и в разы ниже существующей потребности.

Ранее ФАН опубликовал историю Елены Повой, у которой через год после рождения долгожданной дочери отказали почки. В откровенном интервью она рассказала, что такое жизнь на гемодиализе и «путь новичка», а также почему ни все пациенты новосибирских гемодиализных центров находят в себе силы жить на искусственной почке.