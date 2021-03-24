Новосибирские депутаты приняли новый генплан города

Новосибирск, 24 марта. Совет депутатов принял новую редакцию генерального плана города Новосибирска до 2030 года.
За актуализированную версию документа проголосовало 43 депутата, 5 проголосовали против.
По новому генплану в городе зарезервировали участки под 160 детских садов, 100 школ, 70 объектов культуры и спорта, а также запланировали создание 200 мест отдыха на природе и строительство новых автодорог. Отдельный раздел документа посвящен развитию внеуличного общественного пассажирского транспорта, который предусматривает развитие трамвайных путей и городской железной дороги таким образом, чтобы в зоне доступности этой сети проживало около 73 процентов жителей города.
«В течение прошедшей недели я получил несколько писем с предложением не голосовать за принятие данного документа. Мне присылали агитационные ролики, в которых рассказывалось, что новая редакция никуда не годная. Претензии к документу звучали самые разные. И, хотя, споры, на мой взгляд, это прекрасная возможность сделать документ лучше. Однако с водой мы не должны выплескивать и ребенка, а затягивание данного вопроса ухудшает и без того не блестящий экономический климат в городе. В целом почти все признают, что вторая редакция генерального плана лучше, чем тот, который был», — прокомментировал ФАН независимый депутат горсовета Ростислав Антонов.
Напомним, ранее проект документа был отозван с рассмотрения декабрьской сессии мэром Анатолием Локтем. В этот раз с критикой документа выступили депутаты от «Коалиции-2020». По их мнению, новая редакция генплана должна была пройти повторные общественные обсуждения. Без предварительной процедуры публичных слушаний решение сессии может быть признано незаконным.
Позицию меньшинства опроверг прокурор Новосибирска Роман Сивак.
«Сама разработка генплана предусматривает процедуру публичных слушаний, при внесении изменений в дальнейшем такая процедура Градостроительным кодексом не предусмотрена. Генплан – это не конституция и не устав, которые требуют определенных юридических действий, в него всегда возможно и в последующем внести изменения», — прокомментировал вопрос сессии Сивак.