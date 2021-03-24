Новосибирские депутаты приняли новый генплан города

Новосибирск, 24 марта. Совет депутатов принял новую редакцию генерального плана города Новосибирска до 2030 года.

За актуализированную версию документа проголосовало 43 депутата, 5 проголосовали против.

По новому генплану в городе зарезервировали участки под 160 детских садов, 100 школ, 70 объектов культуры и спорта, а также запланировали создание 200 мест отдыха на природе и строительство новых автодорог. Отдельный раздел документа посвящен развитию внеуличного общественного пассажирского транспорта, который предусматривает развитие трамвайных путей и городской железной дороги таким образом, чтобы в зоне доступности этой сети проживало около 73 процентов жителей города.

«В течение прошедшей недели я получил несколько писем с предложением не голосовать за принятие данного документа. Мне присылали агитационные ролики, в которых рассказывалось, что новая редакция никуда не годная. Претензии к документу звучали самые разные. И, хотя, споры, на мой взгляд, это прекрасная возможность сделать документ лучше. Однако с водой мы не должны выплескивать и ребенка, а затягивание данного вопроса ухудшает и без того не блестящий экономический климат в городе. В целом почти все признают, что вторая редакция генерального плана лучше, чем тот, который был», — прокомментировал ФАН независимый депутат горсовета Ростислав Антонов.

Напомним, ранее проект документа был отозван с рассмотрения декабрьской сессии мэром Анатолием Локтем. В этот раз с критикой документа выступили депутаты от «Коалиции-2020». По их мнению, новая редакция генплана должна была пройти повторные общественные обсуждения. Без предварительной процедуры публичных слушаний решение сессии может быть признано незаконным.

Позицию меньшинства опроверг прокурор Новосибирска Роман Сивак.