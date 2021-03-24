В ночном ДТП пострадало два человека в Новосибирске

Новосибирск, 24 марта. С места автоаварии в Кировском районе города госпитализированы водитель и пассажир Лады.

Как сообщили ФАН в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Новосибирску, дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло на улице Немировича-Данченко в 3:20 по местному времени.

«Водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем Toyota Celica, вблизи дома 30 по улице проспект Карла Маркса совершила столкновение с встречным автомобилем ВАЗ-21043, под управлением водителя 1996 года рождения. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир ВАЗ-21043», — прокомментировали ФАН в ГИБДД.

Оба пострадавших госпитализированы в лечебные учреждения. Водитель Лады получил травму живота, у 25-летнего пассажира повреждено легкое.

Напомним, ранее в лобовом ДТП пострадали два водителя в Ленинском районе города. Столкновение с встречным автомобилем совершила 19-летняя девушка поздно вечером.