Рабочий сорвался с крыши НГУ при очистке кровли от снега

Новосибирск, 21 марта. 30-летний альпинист сорвался с навеса одного из корпусов Новосибирского государственного университета.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел днем в Советском районе города.

По предварительным данным, мужчина работал на высоте трех этажей со страховочным тросом. Во время расчистки верхнего навеса он оскользнулся и повис на уровне второго этажа, но когда пытался спастись, веревку перерезало о металлическое острие козырька. Мужчина упал. С телесными повреждениями его доставили в медицинское учреждение.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка. В настоящее время следователь выясняет все обстоятельства произошедшего», — рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Она отметила, в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности при проведении высотных работ.

Напомним, ранее упавший с жилого дома металлический лист чуть не разрубил прохожего с ребенком в Октябрьском районе города. Опасный инцидент произошел сегодня в полдень во дворе жилого дома №322 по улице Кирова.