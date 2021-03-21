Упавший металлический лист чуть не разрубил прохожего с ребенком в Новосибирске

Новосибирск, 21 марта. Двое взрослых мужчин и ребенок едва не погибли во дворе жилого дома в Октябрьском районе города.

Как стало известно ФАН, опасный инцидент произошел сегодня в полдень во дворе жилого дома №322 по улице Кирова. На прохожих сорвалась металлическая конструкция в форме прямоугольника с острыми краями. По счастливой случайности мужчина с девочкой вовремя заметили опасность и отбежали в сторону.

Происшествие попало на видео. На кадрах хорошо видно, как острый лист с силой падает на тротуар у подъезда через мгновение после того, как с него успели отбежать люди.

Третий прохожий также не пострадал, поскольку замедлил шаг, видя замешательство впереди идущих.

Напомним, ранее на прохожих в Новосибирске обрушилась гигантская вывеска супермаркета. Инцидент произошел в Кировском районе города над входом в супермаркет «Мария-Ра». Конструкция рухнула в тот момент, когда у входа стояли двое покупателей.